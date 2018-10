На Трампа подали до суду за використання влади для помсти журналістам

Правозахисники назвали президента США «ворогом свободи слова» та звинуватили його в розпалюванні ненависті до представників ЗМІ.

Американський ПЕН-центр подав до суду на президента США Дональда Трампа. Правозахисники звинувачують його у використанні своїх повноважень для помсти журналістам та ЗМІ, які йому не до вподоби.

Правозахисники назвали Трампа «ворогом свободи слова» і звинуватили в розпалюванні ненависті до журналістів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У своєму судовому позові організація наголошує, що публічні висловлювання Трампа порушили першу поправку до Конституції США та його клятву дотримуватися документа.

«Президент Трамп на підставі першої поправки має право вільно критикувати пресу, але він не може використовувати свою владу і владу уряду Сполучених Штатів, щоб карати і придушувати її», - йдеться в повідомленні.

Американський президент неодноразово звинувачував ліберальні ЗМІ, зокрема The Washington Post, CNN, The New York Times, у відкритих нападках на свою виборчу кампанію та створенні недостовірних матеріалів. Трамп часто критикує вищезгадані видання на своїй сторінці в Twitter та називає їхні публікації «фейковими новинами».