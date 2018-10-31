У Росії через відсутність технологій провалилося створення ударного безпілотника

Безпілотник мав стати російською відповіддю на західні розробки, зокрема американський розвідувальний дрон RQ-4 Global Hawk.

Заморожування проекту російського важкого ударного літального безпілотника викликане браком коштів на високотехнологічну мікроелектроніку.

Про це пише російський військовий тижневик "Звезда".

"Брак вітчизняних мікропроцесорів, датчиків, програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам, - все це нещодавно поставило хрест на перспективному проекті важкого ударно-розвідувального безпілотника", - пише видання.

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Льотні випробування першого прототипу-демонстратора "Альтаїр" почалися в липні 2016 року. У травні 2017-го був продемонстрований другий прототип безпілотника. На розробку "Альтаїра" російські військові витратили більше трьох мільярдів рублів, однак у жовтні поточного року проект згорнули.

Безпілотник мав стати російською відповіддю на західні розробки, зокрема американський розвідувальний дрон RQ-4 Global Hawk.

Апарат вагою три тонни з розмахом крила 28,5 метра здатний нести навантаження до двох тонн, долати відстань у 10 тисяч кілометрів, підніматися на висоту до 12 кілометрів і перебувати в автономному польоті до двох діб.

Раніше УНІАН повідомляв, що причиною аварії ракети "Союз-ФГ", яка сталася 11 жовтня, стала нештатна робота датчика, що сигналізує про відділення першого та другого ступенів ракети-носія.