У метро Риму двоє українців намагалися пограбувати пасажира і влаштували бійку (відео)

Поліція встановила, що двоє 23-річних українських громадян, перш ніж ударити пасажира і травмувати 57-річну українку, яка хотіла захистити його, намагалися пограбувати валізу потерпілого.

Поліція Риму відкрила провадження за фактом спроби пограбування двома українцями громадянина Індії в метрополітені.

Про це передає ТСН з посиланням на місцеве видання Roma Today.

Раніше стало відомо, що 1 листопада близько 21:30 в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з'єднує італійську столицю з Остиєю, сталася бійка за участю громадян України. Відео бійки виклав в Facebook користувач David Ognibene. На ньому видно, як двоє молодих людей агресивно ведуть себе по відношенню до одного з пасажирів.

Один з них українською називає себе фашистом і голосно лається. Згодом сварка переросла в бійку, в результаті якої молодий чоловік сильно травмував громадянина індійської зовнішності. Крім того, жінка, яка намагалася захистити потерпілого, також отримала травми - у неї було розбите обличчя.

Між тим, як повідомляє видання, оскільки потерпілий громадянин не звертався із заявою до правоохоронців, поліція була змушена відтворити події з допомогою телекамер і опитуванню декількох свідків. Поліція встановила, що двоє 23-річних українських громадян, перш ніж вдарити пасажира (ним дійсно виявився 28-річний індійський громадянин) і травмувати 57-річну українку, яка хотіла захистити його, намагалися пограбувати валізу потерпілого.

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Після нападу молоді люди були оперативно затримані правоохоронцями. Останні, встановивши хід подій, повідомили про інцидент судової влади. Слідчий суддя зі свого боку відкрив провадження проти двох українців за фактом спроби пограбування".

У посольстві Італії в Україні на питання щодо інциденту, відповіли, що поки не володіють інформацією.

Раніше в Мексиці застрелили українку, яка приїхала відзначати річницю весілля.