ЦРУ визнало, що підтримувало видання "Доктора Живаго" Пастернака

Як передає РІА «Новости», в одній з директив відомства, датованій груднем 1957 року, ЦРУ рекомендує приділити оприлюдненню книги Пастернака більше значення, ніж іншим творам, які надійдуть до "радянського блоку".

"Доктор Живаго" мав бути опублікований максимальним тиражем, в максимальній кількості редакцій для подальшого активного обговорення світовою громадськістю, а також представлений до Нобелівської премії", - йдеться в директиві.

"Що стосується видань іншими мовами, вони мали бути підтримані найбільшими громадськими видавцями", - наголошується в документі.

В інших матеріалах ЦРУ говориться, що автори з активною творчою позицією, подібною до Пастернака, сприятимуть руйнуванню "залізної завіси".

Раніше ЦРУ у Twitter анонсувало проведення у Центрі Вудро Вільсона у Вашингтоні конференції "План Маршалла для розуму", на якій йшлося про секретну програму ЦРУ з розповсюдження книг в роки «холодної війни». В її рамках було оголошено, що мотиваційна частина революцій у країнах колишнього радянського блоку була підготовлена саме творчою інтелігенцією, твори якої активно публікувалися за підтримки ЦРУ.

Завдяки цій програмі з 1958-го по 1991 роки були розповсюджені близько 10 мільйонів книг та періодичних видань серед громадян країн Східного блоку.

Читайте такожСпецслужби США перехоплювали майже 200 мільйонів смс в день"Доктор Живаго" - роман Бориса Пастернака, написаний у 1955 році, є вершиною його творчості як прозаїка. Розповідаючи про життя російської інтелігенції в період від початку століття до Великої Вітчизняної війни крізь призму біографії доктора-поета, книга зачіпає проблеми життя і смерті, питання російської історії, а також інтелігенції та революції.

У 1958 році Пастернаку було присуджено Нобелівську премію. Влада СРСР сприйняла цю подію з обуренням, оскільки визнала роман антирадянським. Згодом Пастернак змушений був відмовитися від отримання премії.