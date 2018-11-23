Чорна п'ятниця зі стріляниною: у США підліток відкрив вогонь у торговельному центрі (відео)
18:57, 23 листопада 2018Світ
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18-річний хлопець встиг поранити ровесника, зробив ще кілька пострілів і спробував втекти.
Чорна п'ятниця зі стріляниною: у США юнак відкрив вогонь у торговельному центрі
"Чорна п'ятниця" в США закінчилася стріляниною в торговому центрі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. У торговому центрі в американському штаті Алабама двоє тінейджерів посварилися і один з них вихопив пістолет. 18-річний хлопець встиг поранити ровесника, зробив ще кілька пострілів і спробував втекти. Втім, його застрелили поліцейські, які прибули на місце злочину.
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У результаті стрілянини поранено також 12-річну дівчинку.
Раніше в центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і зник на позашляховику.
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