Чорна п'ятниця зі стріляниною: у США підліток відкрив вогонь у торговельному центрі (відео)

18-річний хлопець встиг поранити ровесника, зробив ще кілька пострілів і спробував втекти.

"Чорна п'ятниця" в США закінчилася стріляниною в торговому центрі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У торговому центрі в американському штаті Алабама двоє тінейджерів посварилися і один з них вихопив пістолет. 18-річний хлопець встиг поранити ровесника, зробив ще кілька пострілів і спробував втекти. Втім, його застрелили поліцейські, які прибули на місце злочину.

Читайте такожСтрілянину в каліфорнійському барі влаштував колишній морський піхотинець

У результаті стрілянини поранено також 12-річну дівчинку.

Раніше в центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і зник на позашляховику.