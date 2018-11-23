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Чорна п'ятниця зі стріляниною: у США підліток відкрив вогонь у торговельному центрі (відео)

18:57, 23 листопада 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. У торговому центрі в американському штаті Алабама двоє тінейджерів посварилися і один з них вихопив пістолет. 18-річний хлопець встиг поранити ровесника, зробив ще кілька пострілів і спробував втекти. Втім, його застрелили поліцейські, які прибули на місце злочину.

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У результаті стрілянини поранено також 12-річну дівчинку.

Раніше в центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і зник на позашляховику.

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Теги: #США#стрілянина#Чорна п'ятниця