Bloomberg: Путін погрожує порушити ядерну угоду, яку він вже порушив

Москва розраховувала, що суперечки навколо ядерної угоди створять розкол в НАТО, але сталося якраз навпаки.

Володимир Путін, здається, забув перше правило погроз: не можна робити зараз ті речі, які ти погрожуєш скоїти в майбутньому.

Але саме це російський автократ і зробив, коли заявив, що Росія може розгорнути ракети і націлити їх на Європу, якщо США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року, пише Bloomberg.

Контекст добре пояснює ситуацію. У вівторок міністри закордонних справ країн НАТО виступили із заявою, в якій звинуватили Росію у порушенні умов договору, який підписали ще Рональд Рейган і Михайло Горбачов. Зокрема, альянс нагадав, що вже п’ять років висловлює Москві своє невдоволення розгортанням крилатих ракет 9М729. А російська сторона до цього часу відповідала на це лише «запереченнями і замилюванням очей». Лише нещодавно Москва визнала саме існування ракет. Але досі не надала пояснень і жодної технічної інформації про 9М729, як того вимагає договір.

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Спільна заява НАТО стала дипломатичною перемогою для Держсекретаря США Майка Помпео, який закликав союзників натиснути на Росію під час саміту в Брюсселі. Ще кілька тижнів тому було не зрозуміло, чи його зусилля дадуть хоч якісь плоди.

Коли адміністрація Трампа подала сигнал про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, союзники, а зокрема Німеччина, висловили занепокоєння цими планами. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Федеріка Могеріні минулого місяця закликала США і Росію зробити кроки в напрямку зміцнення домовленостей, а не виходу з них. Цього ж тижня три сенатори-демократи надіслали листи президенту Дональду Трампу із застереженнями, що поспішний вихід з договору створить небажану напругу в НАТО.

Саме тому сильна заява альянсу стала настільки важливою. В ній чітко вказано, що союзники по НАТО звинувачують у порушенні ядерного договору саме Росію. І хоча підтримки рішення США вийти з домовленостей немає, прозвучав чіткий заклик до Росії використати 60-денний період, встановлений Америкою, щоб повернутися до виконання взятих зобов’язань.

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То чого ж Путін хоче добитися своїми найсвіжішими погрозами? Якщо він намагається створити сум’яття в уряді Німеччини чи серед союзників НАТО, тоді він запізнився. Ще минулого місяця здавалося, що Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності може створити розкол в НАТО. А цього тижня очевидно, що порушення Росії змусили союзників об’єднатися.