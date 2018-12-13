Москва оголосила персоною нон ґрата словацького військового дипломата

Відповідна нота була вручена послу Словаччини 11 грудня.

МЗС РФ оголосив персоною нон ґрата словацького дипломата, він повинен залишити країну протягом двох діб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

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«Як ви знаєте, в листопаді словацька влада вислала з країни російського військового дипломата. Оскільки, у відповідності з установленою і загальноприйнятою дипломатичною практикою, подібні недружні дії завжди тягнуть за собою дзеркальні відповідні заходи, то днями персоною нон ґрата було оголошено словацького військового дипломата, якому належить покинути нашу країну протягом 2 діб», - сказала Захарова.

За її словами, послу Словаччини в Москві 11 грудня була вручена відповідна нота.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня стало відомо, що Словаччина вислала російського дипломата. Причиною стали підозри про його участь у шпигунській діяльності. За словами прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, російського дипломата вислали 22 листопада і він покинув Словаччину протягом 48 годин.