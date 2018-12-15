Китайські хакери викрали секретні дані ВМС США - ЗМІ

Хакерів цікавить як інформація про місцезнаходження кораблів, так і дані про встановлені на них ракети.

За останні 18 місяць пов'язані з китайською владою хакери неодноразово атакували компанії, які постачають обладнання для ВМС США.

Як повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal, кібератаки велися на різні компанії, пов'язані з військово-промисловим комплексом, проте флот і ВПС виявилися найбільш цікавими для нападу.

Видання вказує, що хакерів цікавить інформація як про місцезнаходження кораблів, так і дані про встановлені на них ракети.

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При цьому атакам піддаються як великі виробники, так і дрібні компанії, пов'язані з військовими. Так, наприклад, у червні хакери вкрали секретну інформацію з надзвуковою протикорабельної ракети, яку планувалося встановлювати на американські підводні човни.

Атак, за даними співрозмовників WSJ, зазнавали також університети, в яких є дослідницькі лабораторії, що проводять роботи в інтересах Пентагону.

В офіційних документах щодо кібернападів Китай не згадується, проте співрозмовники видання вказують, що на причетність Пекіна вказують як характерні особливості атак (передбачається, що вони ведуться з острова Хайнань), так і інтерес КНР до певних розробок.

Влада Китаю не раз спростовувала свою причетність до дій хакерів.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, іранські спецслужби в 2010 році змогли зламати комунікаційні системи Центрального розвідувального управління США, і використовуючи прості пошукові запити в Google, виявляли й проникали на сайти, які ЦРУ використовувало при спілкуванні зі своїми агентами. Наслідки цього злому "були катастрофічними". Кілька іранських інформантів були ув'язнені й страчені. У підсумку агентська мережа в Ірані була повністю знищена, уточнюють колишні співробітники американської розвідки.