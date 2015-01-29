Біля будівлі дитячої лікарні в Мексиці вибухнула автоцистерна з газом: є загиблі (фото, відео)

Влада повідомила, що в будівлі дитячої лікарні в Мексиці вибухнула автоцистерна з газом, передає Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse.

За останніми даними, постраждали 54 особи, в тому числі 22 дитини.

CNN повідомляє про 7 загиблих, з яких 4 - діти.

At least 7 now dead after today's blast at Mexico maternity hospital -- including 4 children, officials say. http://t.co/dsXuMBdy1Q - CNN Breaking News (@cnnbrk) January 29, 2015

Як повідомляє влада, будівлю дитячої лікарні частково зруйновано. На місці події працюють пожежні бригади.

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«Нам довелося провести евакуацію в цілях безпеки», - сказав мер Мігель Манцера.

#Mexico At least 7 dead (3 children) and 54 injured after truck explosion near maternity @AdrianRubalcavapic.twitter.com/X8IYzwv4qT - Breaking 3.0 U. S. (@Breaking3zeroUS) January 29, 2015