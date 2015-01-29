Біля будівлі дитячої лікарні в Мексиці вибухнула автоцистерна з газом: є загиблі (фото, відео)

18:04, 29 січня 2015
Світ
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Будівлю лікарні частково зруйновано.

@AdrianRubalcava

Влада повідомила, що в будівлі дитячої лікарні в Мексиці вибухнула автоцистерна з газом, передає Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse.

За останніми даними, постраждали 54 особи, в тому числі 22 дитини.

CNN повідомляє про 7 загиблих, з яких 4 - діти.

Як повідомляє влада, будівлю дитячої лікарні частково зруйновано. На місці події працюють пожежні бригади.

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«Нам довелося провести евакуацію в цілях безпеки», - сказав мер Мігель Манцера.

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