В Хорватії відбулася інавгурація першої в історії жінки-президента

Як передає ТАСС, 11 січня 2015 року в другому турі президентських виборів вона здобула перемогу над чинним президентом Іво Йосиповичем.

Одягнена в елегантну синю сукню, глава держави піднялася на сцену, встановлену на площі Святого Марка, де проголосла присягу. Після чого голова Конституційного суду Ясной Омейєць оголосила, що новий президент вступає на посаду 19 лютого 2015 року, а її мандат триватиме до 19 лютого 2020 року.

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У своїй інаугураційній промові новообраний президент зобов'язалася "служити Хорватії та її громадянам".

"Я зроблю все від мене залежне, щоб Хорватія стала багатою країною, з якої молоді не будуть їхати, де буде народжуватися більше людей, ніж вмирати", - пообіцяла вона.

"Наш стратегічний національний інтерес - нові робочі місця", - підкреслила Грабар-Китарович. Вона також попередила про "нульову толерантність щодо корупції". За її словами, Хорватія повинна бути відкритою до нових інвестицій, прагнути до збільшення експорту і шукати нові ринки. Вона підкреслила важливість "економічної дипломатії". У своїй промові Грабар-Китарович також згадала значення енергетичної безпеки країни і сильних збройних сил.

"Наш постійний стратегічний інтерес - включення цілого регіону Південно-Східної Європи в ЄС. Ми також розраховуємо вирішити з сусідами всі відкриті питання, а у відносинах із Сербією - це питання зниклих без вести осіб (в ході військових конфліктів 1990-х років) і права національних меншин", - заявила вона, підкресливши також, що однією з найважливіших цілей вважає захист хорватів, які проживають в Боснії і Герцеговині.

"Мій мандат буде присвячений молодим. Ми повинні дати їм роботу, їхній голос має бути чутним", - підкреслила вона. Грабар-Китарович зазначила, що коли вона йшла на вибори, багато хто їй казав, що країна ще не готова прийняти жінку-президента. Однак це виявилося не так, констатувала вона.

Офіційно вступивши на посаду 19 лютого, Колінда Грабар-Китарович стане четвертим за рахунком лідером республіки, яка відлічує свою незалежність з 1991 року, після Франьо Туджмана, Стіпе Месича та Іво Йосиповича.

На церемонії інавгурации в Загребі були присутні делегацій 88 країн та міжнародних організацій. Однак особливе значення тут надається присутності прем'єр - міністра Сербії Александара Вучича, що розцінюється як дружній жест, який демонструє прагнення до нормалізації відносин між двома державами.

"Я рада, що в Загребі зберуться керівники сусідніх країн, особливо прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич", - заявила Грабар-Китарович перед інавгурацією.

У свою чергу Вучич сьогодні після прибуття в Загреб підкреслив, що "для Сербії та Хорватії важливо дивитися в майбутнє, і думати, що ми будемо робити в найближчі п'ять, десять, двадцять років, а не тільки про те, що було в попередні роки".