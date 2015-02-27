Der Spiegel: Вибратися з боргів

Про це пише Штефан Кайзер у своїй статті «Вибратися з боргів», опублікованій на сайті німецького видання Der Spiegel.

Революція відміняється. На сьогоднішній зустрічі Бундестаг, швидше за все, ухвалить рішення про продовження програми допомоги кредитами для Греції. Але гроші будуть тільки при дотриманні строгих правил. А влітку необхідно виплатити наступний пакет.

Так що європейська політика щодо Греції залишається такою ж, як в останні п'ять років. Новий уряд в Афінах змушений погодитися, хоча у них були зовсім інші плани.

Було б доцільно, щоб разом обміркувати, чи є ще сенс це «порятунок» - або, можливо, вже нічого не потрібно міняти.

Майже 227 млрд євро Греція отримала з 2010 року. Всі ці засоби були не подарунками, а кредитами. Вони підвищували заборгованість і без того неспроможною країни та в країнах-донорах, таких як Німеччина, створювали ілюзію того, що ці гроші коли-небудь повернуть.

Так буде і з 7,2 млрд євро, які будуть виділені найближчим часом, а також з іншими 12 мільярдами євро, які МВФ пообіцяв виплатити до кінця березня 2016 року. Цього, ймовірно, буде недостатньо. Найпізніше влітку проблеми з Грецією повторяться.

Було б чесніше скоротити борг

Особливо дивно, що Греція потребує нових надходженнь не для соціальних благ, а в першу чергу для погашення боргу і виплати відсотків - в тому числі, кредитів з першого пакету допомоги 2010 року. Простіше кажучи: Ми запозичуємо грекам гроші, щоб ми могли отримати назад те, що надали їм раніше. В цьому немає сенсу.

Новий уряд в Афінах дипломатично, можливо, і діє невміло, але в тому, що стосується суті питання, прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас і його політичний партнер Янніс Варуфакис праві: країну можна врятувати новими кредитами. Вона потребує скорочення боргу і в шансі, вижити власними силами.

Кредиторам таке рішення не сподобалося б: Особливо в таких країнах, як Іспанія і Португалія, які теж переживають важкі часи, відмова від мільярдних кредитів досить відчутно позначиться на ситуації. Але це було б набагато чесніше, ніж зберігати ілюзію, що грецька проблема із заборгованістю колись вирішиться сама по собі.

Без величезного боргового тягаря Греція найближчим часом могла б відповідати за себе сама. Тоді новий уряд мав би показати, чи дійсно воно може звільнити країну від корупції і, нарешті, встановити розумні податки. У будь-якому випадку, вони б не купували більше нових боргів. І це був би шанс для по-справжньому нового старту.