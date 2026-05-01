США хочуть розгорнути ракети Dark Eagle, щоб наздогнати російські 'Циркони' та 'Кинджали'

Наразі Вашингтон виробляє 12 таких ракет на рік.

Сполучені штати планують розгорнути свої новітні гіперзвукові ракети Dark Eagle на Близькому Сході. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що головною ціллю для цих ракет можуть стати пускові установки Ірану, які знаходяться за межею роботи PrSM. Про це видання дізналося із непублічного запиту, який подало Центральне командування (CENTCOM) США. Водночас рішення щодо випробування цих ракет ще не ухвалене. Якщо ж це станеться – це буде перший бойовий досвід з цим озброєнням для американців.

Також журналісти відзначають, що в разі розгортання цих ракет, це може допомогти Вашингтону наздогнати Росію з їхніми "Кинджалами" та "Цирконами". А також Китай, який вже має подібні аналоги у своєму арсеналі.

Водночас аналітики Defense Express, коментуючи цю новину, повідомляють, що наразі США має дуже незначну кількість таких ракет – можливо їх може бути навіть менше десяти. Вашингтон здатен виробляти 12 одиниць Dark Eagle на рік. В майбутньому цю цифру планують збільшити вдвічі.

Аналітики зазначають, що на тлі цього незрозуміло – на скільки США може вистачити цих запасів. Оскільки навіть PrSM, яких на складі було значно більше, були витрачені у війні проти Ірану дуже швидко. А їх США планувало виробляти близько 400 одиниць вже у 2026 році.

"Звісно, застосування проти Ірану можна вважати бойовими випробуваннями з показом реальної ефективності нових гіперзвукових ракет. Плюс, це дійсно вийшла б непогана історія для піару та пропаганди. Одначе практична користь досить під питанням", – додають аналітики.

Зазначається, що дальність польоту Dark Eagle складає 3700 км. Однак маса вибухівки цієї ракети в уламковій бойовій частині складає всього 13,61 кг. Також реалізація цього проєкту суттєво відстає від початкових графіків, що викликало питання щодо доцільності розробки.

Раніше ВМС США офіційно підтвердили втрату двох стратегічних безпілотників MQ-4C Triton протягом квітня. Водночас ані причини аварії, ані обставини не повідомляються. Однак є припущення, що в дрон могла влучити зенітна ракета з іранського зенітно-ракетного комплексу Raad.

Водночас аналітики Defence Blog повідомляли, що США працюють над створенням зброї на основі високопотужної мікрохвильової енергії, яка буде здатна виводити з ладу електроніку дронів без пострілів. Наразі відомо, що ця розробка буде компактною і зможе бути встановлена на бойову машину піхотного взводу.

