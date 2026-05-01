Майже потрапив у каструлю: рибалки спіймали рідкісного двоколірного омара (фото)

Істоту передали науковцям.

У США рідкісний двоколірний омар став місцевою знаменитістю після того, як його врятували від приготування в останній момент, повідомляє Independent.

Відомо, що незвичайну тварину спіймали рибалки біля Кейп-Коду ще 16 квітня. Омар має характерний коричневий відтінок з одного боку та яскраво-оранжевий з іншого. Цей двоколірний візерунок ідеально розділяє тіло істоти навпіл – від голови до самого хвоста.

Компанія Wellfleet Shellfish Company, яка отримала цей вилов, була настільки вражена, що відмовилася від комерційного продажу тварини.

"Лобстер зараз перебуває разом із тваринами Woods Hole Science Aquarium і утримуються в резервуарах Морської біологічної лабораторії під час будівництва акваріума. Коли акваріум знову відкриється, лобстер буде на виставці, що дає відвідувачам рідкісний погляд на одну з найяскравіших природних аномалій океану", - зазначили представники компанії.

Хоча кольорові мутації іноді трапляються, саме такий симетричний поділ вважається надзвичайно рідкісним. Експерт з морських наук Маркус Фредеріх пояснює, що такий "дизайн" міг виникнути внаслідок злиття двох окремих яєць, які виросли як одна тварина.

Наразі омар-щасливчик адаптується до нового дому, де на нього чекають спалахи фотокамер і увага вчених.

