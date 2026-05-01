РФ масовано атакувала Тернопіль дронами: частина міста – без світла

Містяни повідомляють про чорний дим, що виник внаслідок атаки.

Російські безпілотники сьогодні, 1 травня, масовано атакували Тернопіль, у місті пролунали вибухи.

Близько 13:00 міський голова Тернополя Сергій Надал поінформував про рух у напрямку області і міста великої кількості ворожих БпЛА.

Пізніше він зазначив, що частина Тернополя залишилася без електроенергії.

"Це частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний", - розповів мер.

Надал також звернувся до містян із закликом зачинити вікна.

Як повідомляють у соцмережах, у різних районах Тернополя видно густий чорний дим.

Ворожі атаки на Одещину

Російська армія вночі 1 травня атакувала Одещину ударними дронами, які влучили у житлові багатоповерхівки в обласному центрі та у портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі.

За даними ДСНС, в Одесі внаслідок влучання в 16-поверховий житловий будинок зруйновано одну з квартир, на даху спалахнула пожежа. За іншою адресою безпілотник влучив у квартиру на 12 поверсі 13-поверхового будинку – там також виникла пожежа. Загалом внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Вночі 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу десятками ударних дронів – у місті спалахнули пожежі, значно пошкоджено житло, знищені автобуси та автівки, постраждали 20 цивільних.

