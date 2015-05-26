Вельманн: заборона на в'їзд до Росії - це сигнал на адресу Меркель

Так вважає сам Карл-Георг Вельманн. "Думаю, що цей інцидент був сигналом не мені особисто, а канцлеру та федеральному уряду", - сказав він в інтерв'ю DW.DE.

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"Варто відмітити дуже недружнє поводження, брутальний та ворожий тон. Люди в уніформі провели мене прямо до мого місця у літаку. Вочевидь, в Росії є сили, які не бажають політичного врегулювання (конфлікту на сході України - Ред.), адже в останні місяці я докладав надзвичайно багато зусиль заради цього. І сили, які хочуть вирішити конфлікт політичним чином, поки залишаються у меншості", - зазначив німецький політик.

Карл-Георг Вельманн сказав, що в Росії у нього була запланована низка зустрічей."Я планував провести низку цілком звичайних політичних розмов, а не робити демонстративні жести чи заклики", - сказав він.

"Я - німецький політик, який займається зовнішньою політикою і намагається налагодити із Росією діалог. Ми всі єдині у думці, що потребуємо політичного рішення на Сході України і що військового рішення немає. І якщо ми цього прагнемо, то ми маємо про це говорити, а не обходитися один із одним як із рецидивістами. Це образливо, тому німецька громадськість така розлючена, а німецький уряд - як у відомстві федеральної канцлерки, так і у міністерстві закордонних справ - дуже чітко відреагували", - розповів політик.

Як уточнив Карл-Георг Вельманн, з'ясувалось, що він є у списку санкцій, які були запроваджені як контрзахід проти санкцій ЄС. "Тобто мова йде не про мене особисто, а про щось набагато більше", - сказав він.

Політик підкреслив, що його запросили до Росії. "Це було запрошення. Мої співрозмовники говорили, що вони дуже зацікавлені у розмові. Мені надсилали листи із словами: "Ми будемо дуже раді вас бачити". На моє іронічне запитання, чи мене пустять в країну, мені відповідали, авжеж, ми маємо обов'язково говорити. І вчора (у неділю, 24 травня - Ред.) сталося те, що сталося. Це суперечить тим словам, які мені говорили, але я виходжу із того, що мої співрозмовники не могли цього передбачити", - підсумував Карл-Георг Вельманн.