Опубліковані перші фото британської принцеси Шарлотти з братом

"Принц Джордж і принцеса Шарлотта разом вдома", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фото були зроблені Герцогинею Кембриджською в середині травня.

Читайте такожТауерський міст загориться рожевим кольором на честь народження принцеси

Як повідомляв УНІАН, британські букмекери виплатили рекордно велику суму в 1 млн фунтів ($1,53 млн) гравцям, які вгадали, що герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт назвуть свою новонароджену дочку Шарлоттою.

We're delighted to share the first photo of Prince George with his little sister Princess Charlotte pic.twitter.com/lJbWwsqFva