Опубліковані перші фото британської принцеси Шарлотти з братом
17:48, 07 червня 2015Світ
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Кенсінгтонський палац у своєму Твіттері опублікував перші спільні фотографії принцеси Шарлотти та її брата принца Джорджа.
Принц Джорд і принцеса Шарлотта / twitter.com/KensingtonRoyal
"Принц Джордж і принцеса Шарлотта разом вдома", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що фото були зроблені Герцогинею Кембриджською в середині травня.
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Як повідомляв УНІАН, британські букмекери виплатили рекордно велику суму в 1 млн фунтів ($1,53 млн) гравцям, які вгадали, що герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт назвуть свою новонароджену дочку Шарлоттою.
We're delighted to share the first photo of Prince George with his little sister Princess Charlotte pic.twitter.com/lJbWwsqFva
— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 6, 2015
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