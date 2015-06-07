Опубліковані перші фото британської принцеси Шарлотти з братом

17:48, 07 червня 2015
Світ
2356 0

Кенсінгтонський палац у своєму Твіттері опублікував перші спільні фотографії принцеси Шарлотти та її брата принца Джорджа.

принцеса / twitter.com/KensingtonRoyal

"Принц Джордж і принцеса Шарлотта разом вдома", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фото були зроблені Герцогинею Кембриджською в середині травня.

Читайте такожТауерський міст загориться рожевим кольором на честь народження принцеси

Як повідомляв УНІАН, британські букмекери виплатили рекордно велику суму в 1 млн фунтів ($1,53 млн) гравцям, які вгадали, що герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт назвуть свою новонароджену дочку Шарлоттою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter