Ципрас назвав Грецію лабораторією для заходів жорсткої економії

Про це заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас у середу, виступаючи перед депутатами ЄП, повідомляє "Європейська правда".

"Не було б перебільшенням сказати, що Греція стала експериментальною лабораторією для жорсткої економії протягом останніх років, і цей експеримент не вдався", - зазначив він.

За його словами, "сміливий вибір грецького народу не є рішення до розірвати зв'язки з Європою, а радше наміром повернутися до основоположних європейських принципів".

"Ми хочемо угоду, яка покладе край кризі, покаже, що є світло у кінці тунелю", - наголосив грецький прем'єр.

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При цьому він сказав, що уряд не хоче обтяжувати платників податків ЄС.

"Вони мають знати, що гроші, передані досі, йшли не грекам, а для того, щоб врятувати банки", - наголосив Ципрас.

За його словами, програма реформ не була імплементована в Греції минулого року, тому що "не мала соціальної підтримки".

"Жодна з реформ не допомогла стерти нерівність. Ніяка реформа не покращила збір податків або підвищила ефективність системи державного управління", - заявив грецький прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 липня, ввечері відбувся екстрений саміт країн єврозони, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас повинен був представити нові пропозиції щодо виходу країни з боргової кризи.

Перед самітом віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не відкидав виходу Греції з єврозони в разі відсутності надійного пакету реформ. У той же час президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішуче виступає за збереження Греції в єврозоні.