Росія не потрапила навіть до першої тридцятки впливових країн світу

Лондонське PR-агентство Portland опублікувало список 30 країн-лідерів The Soft Power 30, оцінивши цілу низку параметрів, які формують привабливість і впливовість держав у світі.

Як пише РБК, Росія не дотягла до заповітної тридцятки, хоча увійшла до групи з 50 країн, для яких індекс розраховувався. Перше місце посіла Великобританія, за нею йдуть Німеччина і США.

Під «м'якою силою» мається на увазі здатність держави домагатися своїх цілей за рахунок привабливості власної культури, суспільно-політичних цінностей — на противагу «жорсткій силі», заснованій на військовому й економічному тиску.

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Підсумковий індекс Portland будується з двох частин, що охоплюють об'єктивні і суб'єктивні показники — з вагою 70 і 30%. Перша частина ділиться на 6 субіндексів: бізнес-клімат, культура, інформатизація (digital), державне управління, зовнішня політика та освіта — це групи факторів, які можна безпосередньо виміряти.

У якості суб'єктивної складової до індексу входять результати опитування, яке провела онлайн компанія ComRes у період між 21 травня і 8 червня. У ньому взяли участь 7250 осіб із 20 країн, включаючи Росію. Вони відповідали на серію коротких запитань, у яких пропонувалося оцінити за шкалою від 0 до 10 окремі характеристики країни: кухню, привітність громадян до туристів, технології, товари розкоші — а також свою довіру до поведінки країни на міжнародній арені, бажання відвідати її по роботі чи навчанні, внесок цієї країни до світової культури.

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П'ятірка лідерів за результатами дослідження — Великобританія, Німеччина, США, Франція і Канада. Замкнув список 30 країн Китай.

«Те, що Росія знаходиться на досить низьких позиціях, дійсно відбиває ту систему пріоритетів, яка у нас є», — говорить головний редактор журналу «Росія у глобальній політиці» Федір Лук'янов.

Росія своїх політичних цілей домагається, насамперед, використовуючи традиційні методи — військово-політичні та частково економічні, наголошує експерт: «М'яка сила у нас не пріоритетна, це видно раз за разом на прикладі різноманітних ситуацій. Україна — це останній явний випадок».