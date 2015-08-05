Російським журналістам натякнули на відмову від міжнародних стандартів ЗМІ
Телеведучий Російської Федерації Ернест Мацкявичюс натякнув представникам ЗМІ на відмову від міжнародних журналістських стандартів.
За його словами, раніше він дотримувався міжнародних еталонів журналістики, але з початком нової "холодної війни" для нього їх більше не існує, передає "КоммерсантЪ".
"Давайте згадаємо, якою журналістика була в 1942 році, вона давала обидві точки зору, надавала слово і тій, й іншій стороні?" — він навів аналогію.
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Крім того, Мацкявичюс запропонував вважати сучасну журналістику мобілізаційною, яка "дозволяє захищатися в умовах інформаційної війни", а необхідність оборонятися повинна стати головним "професійним рефлексом".
"Давайте спочатку відіб'ємося, а владі на її косяки будемо вказувати потім", - уклав він.
У свою чергу заступник міністра зв'язку і масових комунікацій РФ Олексій Волін порадив журналістам виконувати рішення головних редакторів та власників ЗМІ.
Він заявив, що власник ЗМІ разом з головним редактором визначає редакційну політику.
"Навіть ті, хто їде на Донбас, вони теж їдуть, виконуючи свою роботу, і отримують за це зарплату, тому що теж "працюють на дядька": у кожного ЗМІ є головний редактор і власник, і саме вони визначають редакційну політику, бо це їхній бізнес", - заявив Волін.