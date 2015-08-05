Російським журналістам натякнули на відмову від міжнародних стандартів ЗМІ

За його словами, раніше він дотримувався міжнародних еталонів журналістики, але з початком нової "холодної війни" для нього їх більше не існує, передає "КоммерсантЪ".

"Давайте згадаємо, якою журналістика була в 1942 році, вона давала обидві точки зору, надавала слово і тій, й іншій стороні?" — він навів аналогію.

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Крім того, Мацкявичюс запропонував вважати сучасну журналістику мобілізаційною, яка "дозволяє захищатися в умовах інформаційної війни", а необхідність оборонятися повинна стати головним "професійним рефлексом".

"Давайте спочатку відіб'ємося, а владі на її косяки будемо вказувати потім", - уклав він.

У свою чергу заступник міністра зв'язку і масових комунікацій РФ Олексій Волін порадив журналістам виконувати рішення головних редакторів та власників ЗМІ.

Він заявив, що власник ЗМІ разом з головним редактором визначає редакційну політику.

"Навіть ті, хто їде на Донбас, вони теж їдуть, виконуючи свою роботу, і отримують за це зарплату, тому що теж "працюють на дядька": у кожного ЗМІ є головний редактор і власник, і саме вони визначають редакційну політику, бо це їхній бізнес", - заявив Волін.