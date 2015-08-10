ЄС виділив майже 2,5 мільйонів євро на вирішення проблеми мігрантів

ЄС виділив 2 мільярди 400 мільйонів євро на допомогу державам, вимушеним вирішувати проблему мігрантів. Асигнування виділяється на шестирічний період. Найбільша частка надійде у розпорядження уряду Італії – 560 мільйонів євро, другим найбільшим отримувачем європейських коштів стане Греція – 470 мільйонів євро, повідомляє Радіо Свобода.

Зростання кількості іммігрантів спричинило розбіжності у відносинах між деякими державами Євросоюзу. Їх уряду по-різному оцінюють свою готовність прийняти десятки тисяч переселенців, що прибувають з Африки і країн Близького Сходу.

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Заява Брюсселя про виділення коштів на програму допомоги країнам, які приймають мігрантів, з’явилася після заклику британського зовнішньополітичного відомства переглянути міграційне законодавство ЄС. Лондон пропонує ввести такі законодавчі заходи, які гарантували б повернення на батьківщину громадян африканських і азіатських країн. У Лондоні вважають, що такий підхід дозволить європейським державам зберегти досягнутий ними рівень і якість життя.

Упродовж останніх тижнів Велика Британія посилює заходи безпеки у місті Кале у зв’язку з численними спробами сотень мігрантів дістатися до британських берегів, скориставшись «євротунелем».