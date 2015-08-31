Росія знову заговорила про нацистську загрозу в Україні після зіткнень під Радою

Пушков в інтерв'ю підконтрольному Кремлю телеканалу "Росія 24", заявив, що президент України Петро Порошенко не може контролювати ситуацію у країні, передає "Новое время".

Російський політик знову повторив тезу, яку найчастіше озвучують у РФ, про нібито "нацистську загрозу в Україні".

"Націоналісти в Україні хочуть затвердити повну і беззастережну владу радикальних сил. І їм у цьому випадку ні Меркель, ні Франція, ні Мінські угоди не указ. Вони не мають наміру з ними рахуватися", - заявив глава комітету Держдуми у міжнародних справах.

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Представник правлячої в РФ партії заявив, що Порошенко "не тримає ситуацію під повним контролем". В Україні затверджено парламентсько-президентську форму правління, згідно з якою президент не є главою виконавчої влади, але є гарантом Конституції.

Варто зазначити, що з початку Майдану в 2013-му російські пропагандисти прагнуть показати Україну як країну, де політична влада дісталася прихильникам нацизму чи фашизму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.

Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців.