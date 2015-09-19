ООН: число користувачів мобільним зв'язком у світі до кінця року перевищить 7 мільярдів людей

Про це йдеться в оприлюдненій в п'ятницю доповіді цільової групи ООН з оцінки прогресу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) - переліку завдань, поставлених країнами-членами організації 15 років тому, передає ТАСС.

"За оцінками цільової групи, число користувачів мобільного зв'язку в світі до кінця 2015 року сягне трохи більше 7 млрд і понад 95% населення планети буде охоплено стільниковими мережами", - наголошується в прес-релізі, поширеному в штаб-квартирі ООН. Згідно з даними Департаменту ООН з економічних і соціальних питань (ДЭСВ) на липень 2015, загальна чисельність населення Землі складає близько 7,3 млрд осіб.

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У доповіді цільової групи ООН вказується на прогрес, досягнутий у забезпеченні загального доступу до інтернету: за даними дослідників, на сьогодні ним користуються 43% населення планети. При цьому, найбільш різке зростання числа інтернет-користувачів спостерігається в країнах, що розвиваються.

"Доступ до інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) може бути важливим інструментом для досягнення більш широких цілей розвитку, таких, як електронні державні послуги", - підкреслюють в ООН. У всесвітній організації закликали докласти більше зусиль по впровадженню сучасних технологій, особливо в країнах, які найбільш сильно їх потребують, але не мають до них доступу, в тому числі через високу вартість.

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Впровадження ІКТ є складовою частиною восьмої Цілі розвитку тисячоліття, яка передбачає "формування глобального партнерства в цілях розвитку". Саме досягненню цієї задачі цільова група присвятила свою останню доповідь. Фахівці констатували, що в цьому напрямку зберігаються "значні прогалини". Зокрема, забезпечені країни не змогли стримати свої обіцянки щодо виділення коштів на фінансування розвитку менш благополучних держав.

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"Якщо б всі промислово розвинені країни виконали свої зобов'язання, то сума офіційної допомоги на цілі розвитку у 2014 році склала б 326 млрд доларів США, а не 135 млрд", - повідомила адміністратор Програми розвитку ООН Хелен Кларк, представляючи доповідь Цільової групи.