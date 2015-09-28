Влада Польщі може вислати посла Росії

Розмова стосуватиметься недоречних слів і неправдивих оцінок дипломата з Росії, передає Польське радіо. Сергій Андрєєв три дні тому у інтерв'ю телеканалу TVN24 сказав, що "Польща несе відповідальність за початок Другої світової війни". Крім цього, Сергій Андрєєв також поклав повну провину за погіршення взаємин між Москвою і Варшавою на польську владу.

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Висловлювання дипломата викликали обурення у Польщі. Польські політики гостро коментували слова російського дипломата. Речник уряду Цезари Томчик зауважив, що польське дипломатичне відомство має дуже чіткі відповіді у таких випадках – починаючи від ноти протесту, завершуючи видворенням дипломата з країни.

Прем’єр Польщі Ева Копач заявила, що дипломат такого рівня повинен бути зацікавленим у будові згоди та дружніх відносин між країнами. "Я могла б відповісти одним реченням, дуже твердим, але навіть діти у Польщі знають, що ані Ріббентроп, ані Молотов не були поляками", - додала Ева Копач.

Міністр закордонних справ Гжегож Схетина зазначив, що висловлювання Сергія Андрєєва шкодять польсько-російським взаєминам. "Немає і не буде польської згоди на схвалення таких слів. Ми завжди будемо гостро реагувати у цьому питанні", - підкреслив польський міністр.