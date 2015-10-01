Повітряно-космічні сили за минулу добу повністю виконали поставлені завдання у Сирії - ЗС РФ

Про це заявив журналістам офіційний представник Повітряно-космічних сил ЗС РФ Ігор Клімов, повідомляє ТАСС.

"За минулу добу всі завдання, поставлені перед російською авіаційною групою з нанесення точних авіаударів по об'єктах ІДІЛ у Сирії, виконані в повному обсязі. Дані об'єктивного контролю показують, що удари російської авіації наносилися тільки щодо об'єктів терористичної інфраструктури угруповання ІДІЛ", - сказав Клімов.

Він запевнив, що жодного авіаційного удару по цивільній інфраструктурі, де могли перебувати мирні жителі, не планувалося і не здійснювалося.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили у Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземні операції не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

Іноземні ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.