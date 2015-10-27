Двадцять літаків ВПС Туреччини вторглися у повітряний простір Греції - ЗМІ

Двадцять турецьких літаків в понеділок порушили правила у Зоні польотної інформації Афін (FIR Athens) і повітряний простір Греції над Егейським морем, повідомляє РИА Новости з посиланням на ряд грецьких ЗМІ. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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"П'ять груп з 14 літаків, а також 6 окремих літаків здійснили 15 порушень і ще 31 порушення", — пише, зокрема, впливова грецька газета Kathimerini.

ЗМІ уточнюють, що турецькі літаки були виявлені в північно-східній, південно-східній і центральній частині Егейського моря.

За даними Генштабу ВПС Греції, за вісім місяців 2015 року, з січня по серпень, зафіксовано 1306 порушень повітряного простору 101 угрупованням військових літаків. У тому числі було 28 польотів над територією Греції.