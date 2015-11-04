Forbes визнав Путіна найвпливовішою людиною в світі

16:23, 04 листопада 2015
Світ
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Журнал Forbes в 2015 році визнав найвпливовішою людиною в світі президента Росії Володимира Путіна.

REUTERS

Відповідний рейтинг опубліковано 4 листопада на сайті видання.

Так, згідно з рейтингом, друге місце займає канцлер ФРН Ангела Меркель, яка за підсумками 2014 року займала п'яте місце. Третє місце в рейтингу дісталося президентові США Бараку Обамі.

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На четвертому місці - Папа Римський Франциск, на п'ятому – лідер КНР Сі Цзіньпін.

У десятку рейтингу також потрапили засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, голова Федеральної резервної системи США (ФРС) Джанет Йеллен, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і один із засновників Google Ларрі Пейдж.

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