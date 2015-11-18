ЗМІ оприлюднили відео спецоперації у передмісті Парижа

11:00, 18 листопада 2015
Світ
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Французька поліція продовжує спецоперацію в Сент-Дені, північному передмісті Парижа, в результаті якої були вбиті троє терористів.

REUTERS

Про це йдеться у заяві прокурора Франції, пише Європейська правда з посиланням на Le Monde.

Як зазначається, спецоперація почалася в 4.20 ранку за місцевим часом і проходила біля одного з готелів, який знаходиться в 2 км від стадіону "Стад де Франс", де 13 листопада стався один із серії паризьких терактів.

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Зазначається, що троє чоловіків, які переховувалися в квартирі, були заарештовані. Крім того, чоловік і жінка були взяті під варту в безпосередній близькості від квартири.

Як відомо, в результаті операції троє бойовиків загинули, в тому числі одна жінка, однак наразі невідомо, чи є серед вбитих Абдельхамід Абауд і Салах Абдеслам, які підозрюються в організації терактів у Парижі.

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