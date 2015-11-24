Путін анонсував "серйозні наслідки" для російсько-турецьких відносин після падіння Су-24

Президент Росії Володимир Путін передбачив, що дії турецьких ВПС щодо російського літака Су-24, збитого неподалік кордону Сирії з Туреччиною, будуть мати серйозні наслідки для відносин двох країн.

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Про це він заявив під час зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II, передає "РБК".

"Замість того, щоб налагодити необхідні контакти, наскільки нам відомо, турецька сторона звернулася до своїх партнерів по НАТО для обговорення цього інциденту, ніби це ми збили турецький літак, а не вони наш", - стверджує Володимир Путін.

"Але ми ніколи не потерпимо, щоб чинилися такі злочини, як сьогодні. І звичайно ми розраховуємо на те, що міжнародне співтовариство знайде сили, щоб згуртуватися в боротьбі з загальним злом", - додав Путін.

Президент РФ також додав, що російський літак був збитий над територією Сирії ракетою "повітря-повітря" з турецького літака F16, коли російський бомбардувальник знаходився на висоті 6 тис. метрів і на відстані 1 км від турецького кордону.

"У будь-якому випадку наші льотчики і літак ніяк не загрожували Туреччини. Це очевидна річ", - підкреслив Путін.

Російський лідер вважає, що з Туреччини йде "велика грошова база терористів, а тепер ще й удар з повітря".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.