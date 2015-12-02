Керрі нагадав Росії, що НАТО – це оборонний альянс

Так Керрі прокоментував у середу в Брюсселі в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО незадоволену реакцію Росії на запрошення Чорногорії розпочати процес приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу, передає кореспондент УНІАН.

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"Країна (Чорногорія) працювала десять років. Це не є новиною, ніхто не взяв це з неба, над цим працювали, це було заплановано. Альянс - оборонна структура, яка надає людям стабільність та безпеку", - наголосив він.

Керрі нагадав, що для набуття членства в НАТО країни повинні відповідати "дуже високим стандартам".

"Вони повинні просуватися на шляху до демократії, проводити реформи, гарантувати верховенство права, має бути підтримка суспільства. Повинні бути виконані дуже високі стандарти. Я кажу Росії чи будь-якій іншій країні, яка висловлює занепокоєння (щодо розширення Альянсу) - давайте фокусуватися на потенційному захисті проти того чи чогось, що є загрозою, в тому числі ІДІЛ та виклики, пов’язані з міграцією", - наголосив він.

Крім того, держсекретар США висловив сподівання, що Росія виконає взяті в рамках Мінських домовленостей обіцянки і використає весь свій очевидний вплив, «щоб сепаратисти відвели важке озброєння, дозволили ОБСЄ моніторити припинення вогню та допомогли побудувати безпеку в регіоні».

Він нагадав, що НАТО - оборонний альянс, який існує вже 70 років.

«НАТО не є загрозою ні для кого, це не організація для нападу, це оборонний альянс, який просто забезпечує безпеку. Він не сфокусований на Росії чи на будь-кому», - додав Керрі.

Як повідомляв УНІАН, Чорногорія отримала офіційне запрошення приєднатися до військового альянсу.

"Міністри закордонних справ країн НАТО щойно прийняли історичне рішення розпочати переговори про те, щоб Чорногорія стала 29-м членом", - сказав керівник НАТО Єнс Столтенберг і додав, що це "історичне рішення".

Варто зауважити, що це перше розширення НАТО за 6 останніх років.

Переговори про вступ Чорногорії до Альянсу, як очікується, триватимуть приблизно рік.

У Кремлі на це відреагували миттєво. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «експансія військової інфраструктури НАТО на схід не може не призводити до відповідних дій Росії».

В Раді Федерації РФ раніше заявили, що відмовляться від військової співпраці з Чорногорією у разі її вступу до Альянсу.