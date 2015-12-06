У Колумбії знайшли галеон із скарбами на $1,5 мільярда

Уряд Колумбії офіційно підтверджує виявлення галеона "Сан-Хосе", затонулого біля берегів Картахена, і захищатиме свою культурну спадщину.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса. Очікується, що на його борту вантаж смарагдів, золотих і срібних монет.

"Я дуже радий як голова держави проінформувати вас, що ми без сумнівів знайшли галеон "Сан-Хосе" через 307 років після його затоплення. Під загальним керівництвом Міністерства культури, наукового департаменту Колумбійського інституту антропології та історії і Генерального морського управління ми зайнялися питаннями ідентифікації і захисту цієї культурної спадщини", - зазначив президент.

За його словами, "в п'ятницю 27 листопада Колумбійський інститут антропології та історії за підтримки військово-морських сил і закордонних вчених знайшли поблизу карибського берега місце затоплення галеона "Сан Хосе". Президент подякував учасникам експедиції.

Сантос підкреслив, що уряд Колумбії продовжить вивчення і захист своєї "затонулої культурної спадщини" у відповідності до чинного законодавства. "Що стосується інформації про цю знахідку, то вона перебуває під захистом, і тільки президент республіки має право робити коментарі на цей рахунок", - додав він.

"Сан-Хосе" затонув у 1708 році в Карибському морі поблизу портового міста-фортеці Картахена, уточнює lenta.ru. Він був частиною флоту короля Філіпа V, який протистояв англійцям під час Війни за іспанську спадщину.

Із затонулим галеоном пов'язані юридичні спори. Раніше американська компанія Sea Search Armada, що спеціалізується на підводних пошукових роботах, подала позов проти Боготи, заперечуючи право власності на залишки корабля. Фірма заявила, що в 1981 році вона визначила місце, де судно затонуло.

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Тоді SSA та уряд були партнерами і, дотримуючись міжнародного звичаю, погодилися розділити будь-які цінності, які можуть бути отримані. Проте пізніше влада країни заявила, що скарби належатимуть Колумбії.

У 2011 році американський суд оголосив галеон власністю колумбійської держави.

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Як зазначає The Guardian, вартість скарбу оцінюється в суму близько одного мільярда фунтів стерлінгів (приблизно півтора мільярдів доларів США).