Три країни - одна підстава для обговорення

На черговій пленарній сесії Європарламенту, яка відкривається сьогодні в Страсбурзі, ключовими темами міжнародного порядку денного засідання стануть ситуація в Білорусі, Україні та Ізраїлі в зв`язку з виборами, що пройшли там.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Європарламенту, про становище в Білорусі європарламентаріїв запрошений поінформувати один із лідерів білоруської опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ. Лист-запрошення на його ім`я надіслав голова Європарламенту Хосеп БОРЕЛЬ.

Очікується, що за підсумками обговорення ситуації в Білорусі й Україні Європарламент прийме спеціальні заяви.

Крім того, депутати розглянуть запропоновані Єврокомісією заходи щодо надання фінансової підтримки європейським птахівникам у зв`язку з падінням попиту на їхню продукцію через побоювання населення захворіти пташиним грипом.

Члени Європарламенту обговорять також пропозиції погоджувальної комісії з бюджетних перспектив ЄС на 2007-2013 роки і ситуацію з корупцією в третіх країнах.

Сесія Європарламенту завершить роботу 6 квітня.