Підозрюваний у шахрайстві львів’янин зі СМА Гусаков повернувся до України

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Львів’янин Назарій Гусаков, який живе з діагнозом спінальна м'язова атрофія і є підозрюваним у шахрайстві під час збору на лікування СМА, повернувся до України. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

"Підозрюваний у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування", - зазначив генпрокурор.

За його словами, Гусакову вручено повідомлення про зміну підозри.

Кравченко наголосив, що правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Генпрокурор повідомив, що, за даними слідства, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

"Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів. Разом із тим слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби", - додав Кравченко.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.

"До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги", - пояснив Кравченко.

Скандал зі збором коштів Гусаковим

У червні 2025 року спалахнув скандал довкола зборів коштів львів’янином зі СМА Назарієм Гусаковим для свого лікування. Чоловіка звинуватили у нецільовому використанні грошей після того, як він відмовився надати звіт про те, куди пішли кошти. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що чоловік отримує ліки коштом міського бюджету.

Реагуючи на це, Гусаков заявив, що його найбільша проблема - це те, що він ніколи не відокремлював власні гроші та кошти зі зборів. І, таким чином, витрачав їх не лише на ліки, а як на допомогу для себе.

Правоохоронці почали досліджували випадки шахрайства з боку львів’янина. Йшлося про те, що було використано щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів.

13 червня Гусаков виїхав з України.

На скандал відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що важливо відновити справедливість і уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь, наголосив Зеленський.

