Розкрито таємницю 'Комсомольця': затонулий атомний підводний човен періодично викидає радіацію

Норвезькі дослідники провели глибоководний аналіз радянського атомного підводного човна "Комсомолець", що затонув у 1989 році.

У квітні 1989 року на атомному підводному човні ВМФ СРСР "Комсомолець" спалахнула пожежа під час крейсерського плавання на глибині 335 метрів під поверхнею Норвезького моря. Судно змогло спливти, і 27 із 69 членів екіпажу вижили в цьому випробуванні. Потім судно затонуло і зараз спочиває на глибині 1680 метрів приблизно за 180 км від узбережжя норвезького острова Медвежий.

Крім того, що "Комсомолець" приводився в рух ядерним реактором, вважається, що на його борту знаходяться дві ядерні боєголовки, встановлені на торпедах, пише Physics World. Не дивно, що люди серйозно стурбовані станом затонулого судна і можливістю витоку радіоактивних матеріалів з корпусу.

Дійсно, російська експедиція 1994 року виявила витік плутонію з однієї з боєголовок. Наступного року тріщини в корпусі та торпедних апаратах були герметизовані. Відтоді вимірювання, проведені поруч із "Комсомольцем", вказували на те, що будь-який радіоактивний витік швидко розбавляється навколишньою водою.

Нові дані

Тепер вчені в Норвегії під керівництвом Джастіна Гвінна та Хільде Елізе Хелдал завершили всебічний аналіз даних, отриманих під час обстеження "Комсомольця" у 2019 році. Морське середовище навколо уламків вивчалося за допомогою Ægir 6000 – дистанційно керованого апарата, оснащеного набором камер та інших приладів, здатного занурюватися на глибину 6000 метрів.

У статті для видання Proceedings of the National Academy of Sciences команда заявила, що аналіз проб морської води та донних відкладень, зібраних поруч із торпедним відсіком, не виявив доказів викиду плутонію з боєголовок. Однак аналіз проб, взятих поблизу вентиляційної труби, показав, що радіоактивний матеріал періодично викидається з ядерного реактора. Вимірявши співвідношення плутонію та урану в цьому районі, група дійшла висновку, що паливо в реакторі піддається корозії.

Незважаючи на викиди протягом останніх трьох десятиліть, апарат Ægir 6000 знайшов мало доказів того, що радіонукліди накопичуються в районі затоплення – найімовірніше, через розбавляючий ефект морської води.

Команда підкреслила: "З огляду на глобальне зростання військової активності та геополітичної напруженості, доля "Комсомольця" та ядерного матеріалу, що знаходиться в ньому, може дати нам важливе розуміння наслідків будь-яких майбутніх аварій за участю суден з ядерними двигунами та ядерної зброї в морі".

