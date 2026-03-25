Нафтовий шок б’є по Південній Кореї: країна переходить у кризовий режим

Південна Корея імпортує близько 70% нафти з Близького Сходу.

Південна Корея готується до найгіршого сценарію через загострення на Близькому Сході та стрибок цін на нафту. Уряд створить надзвичайну економічну групу, яка працюватиме як єдина команда між міністерствами.

Видання Bloomberg пише, що в Кореї домовилися скласти додатковий бюджет у розмірі біля 25 трлн вон (приблизно 16,7 млрд дол.). Ці кошти планують спрямувати на пом’якшення удару від зростання цін на енергоносії, підтримку вразливих домогосподарств і стабілізацію ланцюгів постачання.

Поштовхом до таких кроків стало різке загострення ситуації навколо Ірану, що призвело до стрибка цін на нафту та фактичного блокування руху через Ормузьку протоку. Це особливо болісно для Південної Кореї, яка імпортує близько 70% нафти саме з Близького Сходу.

Відео дня

На тлі кризи корейська вона цього місяця втратила майже 4% вартості, що стало одним із найгірших показників в Азії. А основний фондовий індекс Південної Кореї Kospi втратив близько 10%.

Влада вже запровадила надзвичайні заходи, зокрема вперше за майже 30 років обмежила ціни на пальне, щоб стримати інфляцію.

Економісти зазначають, що ці стимулюючі заходи можуть частково прискорити зростання економіки, але також можуть посилити інфляційні ризики.

При цьому без втручання уряду ціни на бензин могли б різко зрости з 1 723 вон (1,15 дол.) на початку цього місяця до приблизно 2 050 вон (близько 1,37 дол.) за літр наприкінці березня.

Тривалий шок у постачанні нафти може підвищити витрати виробництва, вдарити по експорту та послабити внутрішній попит у країні.

Ціни на нафту - головні новини

Через продовження війни на Близькому Сході та майже повне блокування Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли. Станом на ранок 24 березня нафта марки Brent коштувала 98,51 долара за барель, тоді як 22 лютого її вартість коливалися від 69 до 73 доларів за барель.

25 березня ціни на нафту знизилися. Таким чином котирування відреагували на дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення війни з Іраном. Вартість нафти марки Brent знизилася на 4,03 долара - до 96,20 долара за барель.

