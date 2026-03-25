$500 та 'відпочинок' за кордоном: Politico розповіло, як РФ вербує європейців для диверсій

Під виглядом "активного відпочинку" європейці вирушають до секретних таборів на Балканах заради цілей Росії.

Подібні історії починаються зі звичайної зустрічі російських вербувальників із жителями Європи, під час якої лунає пропозиція про легкий заробіток: оплачувану двотижневу поїздку з активним відпочинком на природі. За умовами угоди, можна заробити від 300 до 500 доларів США. Остаточні інструкції мають надійти вже від контактів у Москві.

Згодом добровольці опиняються в тренувальних таборах на території Боснії та Сербії. Там учасників навчають керуванню дронами, поводженню з запальними пристроями та тактиці протидії поліції під час протестів. Але це лише частина скоординованої мережі з підготовки виконавців для акцій дестабілізації у Франції та Німеччині, пише Politico.

Розслідування Молдови щодо зусиль з вербування, пов’язаних з Росією, відбуваються на тлі попереджень європейських країн про те, що Москва веде кампанію гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію їхньої внутрішньої політики. Кремль активізував використання проксі-осіб після того, як багато європейських столиць вислали десятки російських дипломатів – деяких з них підозрюють у роботі на розвідку – після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, пише ЗМІ. Прокурори Молдови вже зараз проводять розслідування щодо понад 80 осіб за підозрою в розпалюванні масових заворушень. Двадцятьом із них офіційно висунуто звинувачення.

"Цих молодих людей, російськомовних, вербували, перевозили до спеціально організованих таборів і навчали тактиці, зокрема тому, як проривати кордони правоохоронних органів", – пояснила міністр внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаїл-Нікітін.

Тренувальний табір

Одне з навчань російських спецслужб відбувалося саме напередодні осінніх президентських виборів 2024 року, на яких проєвропейська президентка Молдови Майя Санду була переобрана в ході кампанії, затьмареної російським втручанням. Згідно зі стенограмами судових засідань, учасники заявили, що їм говорили: якщо Санду виграє вибори, "у країні буде війна, як в Україні".

Інструктори входили до міжнародної мережі, пов'язаної з російським найманим угрупованням "Вагнер", за даними розвідувальних служб Молдови. Після цього учасників відправили в одне з міст Боснії та Герцеговини для практичного завдання: фіксації розташування адміністративних та урядових будівель і розвідки потенційних місць запуску дронів.

Один із завербованих Росією 22-річний уродженець "Придністров’я" у 2024 році їздив до Дюссельдорфа на футбольний матч чемпіонату Європи між Словаччиною та Україною, де його просили розмахувати українським прапором. Він пояснив, що відмовився це робити, але під час гри був розгорнутий український прапор з написом "Поверніть нам вибори". Кремль поспішив послатися на цей прапор як на причину, через яку Україна повинна провести вибори для заміни президента України Володимира Зеленського.

За межами кордонів

Затиснута між Румунією та Україною, Молдова знаходиться на периферії Європейського Союзу і водночас у межах того, що Москва традиційно вважає своєю сферою інтересів. Придністров’я, смуга її території на кордоні з Україною, контролюється проросійськими політиками з моменту його відокремлення у 1990-х роках під час розпаду Радянського Союзу.

Останнім часом Молдова стала головним фронтом у гібридній війні Росії проти Європи, пишуть ЗМІ. У документі, з яким ознайомилися ЗМІ і який Молдова розіслала офіційним особам ЄС незабаром після парламентських виборів, уряд задокументував, як православні священики в країні отримали "інструкції поширювати дезінформацію сім днів на тиждень замість того, щоб робити це тільки по неділях".

