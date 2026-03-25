Мобільна та смертоносна: машина часів холодної війни домінує на полі бою в Україні

На полі бою в Україні, де безпілотні технології розвиваються настільки швидко, що системи можуть застарівати протягом кількох тижнів, бронетранспортер М113, розроблений ще за часів холодної війни, не втратив своєї популярності і продовжує широко використовуватися. Як пише Forbes, при його проектуванні акцент було зроблено на мобільності, простоті, адаптивності та легкості масового виробництва – якостях, які тісно відповідають вимогам нинішньої високоінтенсивної та виснажливої війни.

Історія M113

Бронетранспортер M113 був розроблений наприкінці 1950-х років для задоволення вимог армії США щодо легкого, транспортованого повітрям, гусеничного транспортного засобу, здатного перекидати піхотне відділення на поле бою. Починаючи з кінця холодної війни, армія США перейшла на більш захищені платформи, такі як бойова машина "Бредлі". Незважаючи на цей зсув, багато M113 залишалися на озброєнні і продовжують використовуватися низкою армій НАТО та союзників. Було вироблено тисячі таких машин, і багато країн інтегрували її у свої війська, часто модернізуючи її за рахунок поліпшення броні, силових установок та електроніки.

Перекидання M113 в Україну

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році США включили БТР M113 у перші пакети допомоги нашій країні. Перші поставки почалися у квітні 2022 року, а до 2024 року було поставлено або передано понад 900 танків. До їхнього числа увійшли як стандартні бронетранспортери, так і варіанти для медичної евакуації та командні пункти.

Союзники по НАТО та країни-партнери – Австралія, Данія, Литва, Нідерланди та інші – також постачали Україні M113 зі своїх власних запасів. Разом із машинами, наданими США, Україні було передано приблизно 1900 машин M113.

Значення M113 на полі бою в Україні

M113 поєднує в собі живучість, мобільність і смертоносність. Основна загроза для української техніки – російська артилерія та FPV-безпілотники. Як і більшість броньованих машин, M113 не може витримати прямого влучання артилерійського або кумулятивного снаряда, проте його броня достатня для захисту від осколків, гранат і дрібніших боєприпасів, встановлених на безпілотниках. Крім того, його силова установка може витримувати вагу додаткових засобів протидії безпілотникам.

При цьому M113 є складною ціллю через свою швидкість і мобільність по місцевості. Його гусенична система дозволяє йому пересуватися по бездоріжжю, уникаючи передбачуваних маршрутів, які часто контролюються безпілотниками. При цьому смертоносність M113 полягає не в його озброєнні, а в здатності транспортувати FPV-дрони та бомбардувальники всередині своєї кабіни на передові позиції, звідки їх можна розгорнути.

Система також механічно простіша, ніж новіші, досконаліші машини. Крім того, довга історія виробництва та широке поширення цієї машини створили надійний ланцюжок постачання запасних частин. У результаті ремонтні бригади можуть відносно швидко ремонтувати пошкоджені машини.

Окрім цих переваг, головна перевага M113 – його доступність. Розроблена та прийнята на озброєння у великих кількостях під час холодної війни, ця машина зараз замінюється у багатьох країнах, і вони охочіше передають ці машини Україні, ніж здають їх на металобрухт.

"У даному випадку M113 підходить для динаміки поля бою не тому, що він оптимізований для сучасної війни, а тому, що він був розроблений з урахуванням адаптивності, масштабованості та затяжних конфліктів", – зазначає Forbes.

У Росії проблеми з технікою на фронті

Як повідомляв УНІАН, Росія почала масово знімати з консервації найраніші версії танків Т-72, які раніше не чіпала, з огляду на їх сильне застаріння та загалом поганий стан.

Також росіяни створили вдосконалений бронетранспортер БТР-22 з бойовим модулем "Баліста", який керується дистанційно. Загалом, на сьогоднішній день БТР-22 викликає великі сумніви у фахівців, і навіть самі росіяни визнають, що бронетранспортер відстав від реалій на десятиліття.

Вас також можуть зацікавити новини: