США розсекретили перелік цілей для атомних бомбардувань в СРСР

Документ Стратегічного авіаційного командування розкриває чисельність і різноманітність цілей на їх території, а також сістить численні подробиці, пише "Голос Америки". Його автори розробили план "систематичного знищення" урбаністичних і промислових об'єктів радянського блоку, причому у всіх зазначених містах, серед яких Пекін, Москва, Ленінград, Східний Берлін і Варшава, безпосередньою метою оголошено "населення".

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Національне управління архівів і документації, що базується в Університеті Джорджа Вашингтона, отримало доступ до доповіді обсягом понад 800 сторінок в рамках програми обов'язкового розсекречення.

Серед документів є списки понад 1100 аеродромів у країнах радянського блоку, кожному з яких привласнений номер черговості.

Оскільки першочерговим пріоритетом для атомних бомбардувань (до епохи міжконтинентальних балістичних ракет) були радянські бомбардувальники, Стратегічне авіаційне командування визначило перший і другий номери авіабазі Бихов і Орша в Білорусі. На обох базах були розміщені літаки Ту-16 (Борсук), які представляли загрозу для союзників НАТО і сил США в Західній Європі.

В іншому списку перераховані промислові зони, які підлягають "систематичному знищенню". Туди входять понад 1200 міст у країнах радянського блоку, від Східної Німеччини до Китаю, також з пріоритетними номерами. Москва і Ленінград є цілями номер один і номер два відповідно. У Москві перераховано 179 намічених епіцентрів вибуху, в Ленінграді - 145, включаючи "населення". В обох містах відзначені військово-повітряні об'єкти, в тому числі центри командування радянських військово-повітряних сил, які на початку війни були бути знищені термоядерною зброєю.

Згідно з доповіддю, Стратегічне авіаційне командування планувало наносити удари по військово-повітряних об'єктах з бомбами потужністю від 1,7 до 9 мегатонн. При вибуху на рівні земної поверхні виникла б значна загроза радіоактивного впливу на мирних жителів, які знаходяться на околицях.

Командування також хотіло отримати бомбу потужністю 60 мегатонн, яку передбачалося використовувати переважно з метою стримування, а також для досягнення "значних результатів" у разі несподіваної атаки з боку СРСР. Одна мегатонна в 70 разів перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму.