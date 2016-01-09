Брата екс-президента Румунії посадили на 4 роки за корупцію

У Румунії до чотирьох років ув’язнення за звинуваченням у корупції засуджено рідного брата колишнього президента країни Мірча Бесеску, повідомляє ТАСС.

Як йдеться в опублікованому вердикті трибуналу міста Констанца, майно Бесеску залишиться під арештом, крім того, на користь держави буде конфіскована сума отриманого ним хабара в 265 тис. євро.

У цій справі до трьох років позбавлення волі засуджений також бізнесмен Маріан Кепецине, який був посередником при отриманні хабара. За рішенням суду, обом засудженим заборонено обіймати публічні посади протягом двох років після відбуття строку покарання.

Траян Бесеску, який залишив посаду глави держави в грудні 2014 року, назвав вердикт суду "тяжким" і порадив братові опротестувати його відповідно до чинного законодавства.

Брат колишнього президента був заарештований у 2013 році в рамках кримінальної справи про підкуп суддів і прокурорів із метою винесення сприятливого судового вироку засудженому за вбивство кримінальному авторитету Санду Ангелу.

Скандал навколо сім'ї глави держави розгорівся після того, як румунські ЗМІ оприлюднили відеозапис, зроблений за допомогою прихованої камери. На ній Мірча обіцяє задіяти за винагороду вплив глави Румунії на голову Вищої судової касаційної палати Румунії, щоб звільнити "злодія в законі". Факт отримання хабара підтвердив у суді сам Ангел і його родичі.

Після цього колишній прем'єр Румунії Віктор Понта заявив, що президент "як керівник європейської країни в подібній ситуації повинен подати у відставку" й закликав парламент ініціювати імпічмент.

Однак Бесеску йти у відставку відмовився. Він виступив із заявою, в якій наголосив, що "ніколи не обговорював із братом питання, пов'язані з процесом над Ангелом".

Це вже не перший скандал у Румунії, пов'язаний із корупцією у вищих ешелонах влади. За останні два роки на лаві підсудних опинилися колишній прем'єр, кілька міністрів, а також десятки високопосадових представників юстиції та правоохоронних органів. У сім'ї Бесеску, приміром, у справах про корупцію проходять його племінник і зять.

Євросоюз, у свою чергу, продовжує висловлювати стурбованість у зв'язку з нездатністю влади Румунії покласти край корупції. Саме з цієї причини цій країні поки закрито шлях до безвізової Шенгенської зони.