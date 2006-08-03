Ізраїль знову бомбить Бейрут

Вранці вибухи було чути у південних передмістях ліванської столиці. Крім Бейрута, уночі ізраїльські літаки бомбардували північний район Аккар та долину Бекаа на сході країни. За ніч ізраїльські війська ще далі просунулися у південний Ліван. У боях із солдатами руху Хезболли беруть участь десять тисяч ізраїльських солдатів. А за три тижні конфлікту загинули щонайменше шістсот сорок три ліванці, переважна більшість - мирні мешканці.

Ізраїль втратив п`ятдесят шість людей, переважно вояків. Тим часом Рада Європи засудила ізраїльські бомбування. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи ван дер Лінден назвав дії Ізраїлю неприпустимими. Про готовність допомогти Лівану та Палестинській Автономії заявила і Організація Ісламської конференції. Сьогодні у Малайзії розпочалася її надзвичайна зустріч.

"5 канал"