У Словенії через туман зіткнулися 50 автомобілів, є жертви (фото)

У масштабному ДТП загинули 4 людини, є поранені, повідомляє BBC.

Інцидент стався в умовах густого туману, йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Японії в результаті ДТП за участю туристичного автобуса загинули близько 14 осіб

Зараз на місці аварії працюють рятувальники.

Кількість жертв уточнюється, оскільки багато людей все ще залишаються під уламками.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Болівії пасажирський автобус впав в ущелину, загинули 9 осіб.