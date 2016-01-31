У Словенії через туман зіткнулися 50 автомобілів, є жертви (фото)
04:18, 31 січня 2016Світ
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У Словенії на шосе, що веде до столиці Любляна, сталося зіткнення понад 50 автомобілів.
У Словенії в результаті зіткнення 50 автомобілів загинуло 4 людини / Bralec Erik
У масштабному ДТП загинули 4 людини, є поранені, повідомляє BBC.
Інцидент стався в умовах густого туману, йдеться в повідомленні.
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Зараз на місці аварії працюють рятувальники.
Кількість жертв уточнюється, оскільки багато людей все ще залишаються під уламками.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Болівії пасажирський автобус впав в ущелину, загинули 9 осіб.
Фото: Bralec Erik
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