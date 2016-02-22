Близький Схід стрімко скуповує озброєння: за 10 років імпорт виріс на 61% - доповідь

Протягом останнього десятиліття країни Близького Сходу активно озброювалися, експорт зброї у цей регіон виріс на 61%. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який цитує Російська служба ВВС.

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За підсумками останніх п'яти років Саудівська Аравія стала другим за обсягами поставок імпортером озброєнь у світі. Імпорт зброї в цю країну зріс за п'ять років на 275% у порівнянні з періодом з 2006 по 2010 роки.

За цей же час закупівлі зброї ОАЕ зросли на 35%, Катару - на 279%. Імпорт зброї до Єгипту за 10 років зріс на 37%.

Поставки озброєнь до Європи в 2011-2015 роках зросли на 264% порівняно попереднім п'ятирічним періодом, пише "РБК".

За підсумками п'яти років США (33% усього світового експорту), Росія (25%) і Китай (5,9%) стали найбільшими постачальниками на світовому ринку озброєнь. За ними йдуть Франція (5,6%) і Німеччина (4,7%).

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Експорт (комерційний і некомерційний) російських озброєнь за період з 2011 по 2015 роки виріс по відношенню до 2006-2010 році на 28%. Однак аналітики відзначають, що в 2014-2015 роках обсяг російського експорту сильно скоротився. У ці два роки він відповідав рівню 2001-2006 років.

У доповіді відзначається, що Росія в 2011-2015 році поставила зброю 50 країнам. Найбільшим покупцем російського озброєння стала Індія, за вказаний період на неї припало 39% російського експорту. За нею йдуть Китай і В'єтнам, на які припало по 11%.

Це дослідження SIPRI розглядає період з 2011 по 2015 роки включно, порівнюючи його з періодом 2006-2010 років. При цьому воно відображає лише загальні обсяги поставок озброєнь, не торкаючись фінансової сторони угод. Оцінюється тільки активність кожної країни протягом п'яти років.