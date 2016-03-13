В ООН виключили існування "плану Б" щодо Сирії

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Al Jazeera.

«План Б», наскільки ми можемо бачити, це продовження жахливого конфлікту», - зазначив де Містура в інтерв'ю.

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Він додав, що жертвою в даному випадку стане тільки сирійський народ.

«І я не думаю, що є реальний «план Б», крім серйозних зусиль з досягнення політичного рішення відповідно до женевських комюніке», - підкреслив спецпосланець генсека ООН.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня в Женеві заплановано проведення мирних переговорів щодо Сирії. Наголошується, що головна сирійська опозиційна група - Вищий комітет з переговорів - заявила, що візьме участь у мирних переговорах.