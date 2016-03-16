ЗМІ: Курди можуть оголосити про федералізацію на півночі Сирії

18:21, 16 березня 2016
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Сирійські курди планують проголосити федеральний регіон на півночі країни.

REUTERS

Про це заявив офіційний представник партії сирійських курдів «Демократичний союз» Наваф Халіль в телефонному інтерв'ю Associated Press.

За його словами, партія має намір створити «модель федералізації, можливої для всієї Сирії». У північному регіоні Сирії будуть представлені як курди, так і туркоманы і араби, зазначив Халіль.

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Проголошення федерації на півночі Сирії планується в середу за підсумками курдської конференції в місті Рмейлан, пише AP.

Раніше представник партії сирійських курдів в Москві Абд Салам Алі розповів РИА «Новини» про майбутній проголошення федерації. «Буквально днями, можливо сьогодні, самоврядування трьох курдських кантонів на півночі країни проголосять створення федерації», — повідомив він.

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За словами Абда Салама Алі, цей крок стане відповіддю на незапрошення курдів до участі в межсирийских переговорах в Женеві. При цьому він підкреслив, що регіон не буде від'єднано, а залишиться у складі Сирії. Сирійські курди розраховують, що їх приклад «буде корисний для решти національностей і релігій, що населяють Сирію»: «Наш досвід може бути корисний для алавітів і сунітів. Можливо, саме в цьому ключ до миру в нашій країні».

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Глава представників сирійського Курдистану в Москві Роди Осман підтвердив «РИА Новости», що проголошення федерації є відповіддю на те, що сирійські курди не були запрошені на межсирійські переговори. «Зараз у Женеві триває другий раунд межсирійських переговорів, однак сирійські курди до участі в них не запрошені. Це означає, що майбутнє Сирії і сирійського суспільства вирішується без курдів. Нас, по суті, штовхають назад в консервативну застарілу систему, яка нас не влаштовує», - пояснив Осман.

«У цьому зв'язку ми бачимо один вихід - проголосити створення федерації. Це буде відповідати інтересам не тільки курдів, але і арабів, турків, ассірійців, чеченців, туркменів - всіх елементів багатонаціонального суспільства Сирії», - вважає він.

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Курди не отримали запрошення на межсирийские переговори в Женеву ні в січні, ні в березні 2016 року. Проти їх участі виступає Туреччина, яка розцінює курдські формування як терористичні організації. Москва і Вашингтон, між тим, закликали допустити курдів до переговорів. 13 березня голова МЗС Сергій Лавров заявляв, що США, як і Росії, не вдається переконати Анкару в необхідності участі сирійських курдів в переговорах в Женеві.

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Барна підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс через трибуни. До Барні підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати з «БПП».

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу.

26 січня перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про виключення Барни зі складу фракції "БПП".

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