Азербайджан оголосив про одностороннє припинення вогню у Карабасі, Вірменія спростовує

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства оборони Азербайджану.

Як наголошується у повідомленні, це рішення прийнято після звернень міжнародних організацій та з урахуванням миролюбної політики, яку проводить Азербайджан.

"Якщо підривна діяльність ЗС Вірменії не припиниться і продовжаться обстріли житлових об'єктів, а також бойових позицій, Азербайджан планує задіяти всі наявні на озброєнні засоби для продовження наступальної операції", - попередили у відомстві.

У свою чергу в Міноборони Вірменії стверджують, що бої в регіоні тривають, передає Бі-бі-сі.

Прес-секретар міністерства оборони Вірменії Арцрун Овванісян назвала заяви азербайджанської сторони "інформаційною пасткою".

"Заява Азербайджану неправильна й не означає припинення вогню", - написала прес-секретар на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено застосувати заходи.

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Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч осіб.