В історичному районі Туреччини обвалилася стіна, є жертви (фото)

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на місцеве видання Haberturk.

Стіна прилягала до одного з кафе. Внаслідок обвалення загинули 2 людини, ще 5 постраждали.

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Зараз на місці працюють рятувальники. Імовірно, під завалами можуть перебувати ще дві людини.

Причина обвалення стіни поки невідома.