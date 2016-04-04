В історичному районі Туреччини обвалилася стіна, є жертви (фото)
16:25, 04 квітня 2016Світ
421 0
У парку Гюльхане в історичному районі Стамбула обвалилася стіна.
Причина обвалення стіни поки невідома / HaberTurk
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на місцеве видання Haberturk.
Стіна прилягала до одного з кафе. Внаслідок обвалення загинули 2 людини, ще 5 постраждали.
Читайте такожУ палаючому будинку Міноборони РФ обвалилася покрівля
Зараз на місці працюють рятувальники. Імовірно, під завалами можуть перебувати ще дві людини.
Причина обвалення стіни поки невідома.
Зараз на місці працюють рятувальники / Фото: CNN Turk
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter