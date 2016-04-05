Хакери виклали базу з даними 50 мільйонів громадян Туреччини, в тому числі президента і прем'єра
16:59, 05 квітня 2016Світ
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Група хакерів виклала в мережу базу даних, в якій містяться персональні дані 50 млн громадян Туреччини, в тому числі особисті дані президента і прем'єра країни.
REUTERS
За словами експертів, якщо заяви хакерів підтвердяться, це буде найбільший витік персональних даних у світі, передає Бі-бі-сі. Публікація персональних даних ставить під загрозу безпеку більшої частини населення Туреччини, вважають вони.
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Згідно з офіційною інформацією, населення Туреччини складає 77,6 млн осіб.
Яким чином стався витік даних, поки неясно.
Імовірно, метою атаки хакерів була правляча еліта Туреччини і особисто президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.
Агентство Ассошіейтед Прес повідомляє, що перевірило 10 ідентифікаційних номерів турецьких громадян з опублікованої бази, з них 8 виявилися дійсними.
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