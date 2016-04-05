Хакери виклали базу з даними 50 мільйонів громадян Туреччини, в тому числі президента і прем'єра

За словами експертів, якщо заяви хакерів підтвердяться, це буде найбільший витік персональних даних у світі, передає Бі-бі-сі. Публікація персональних даних ставить під загрозу безпеку більшої частини населення Туреччини, вважають вони.

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Згідно з офіційною інформацією, населення Туреччини складає 77,6 млн осіб.

Яким чином стався витік даних, поки неясно.

Імовірно, метою атаки хакерів була правляча еліта Туреччини і особисто президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

Агентство Ассошіейтед Прес повідомляє, що перевірило 10 ідентифікаційних номерів турецьких громадян з опублікованої бази, з них 8 виявилися дійсними.