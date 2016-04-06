Минулого року в світі було здійснено рекордну кількість страт за останні 25 років - Amnesty International

У 2015 році були страчені не менше 1634 осіб у 25 країнах світу, передає DT.ua з посиланням на правозахисну організацію Amnesty International.

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Підкреслюється, що в 2014 році смертних вироків було приведено у виконання на 50% менше: тоді стратили 1061 людини в 22 країнах. Правозахисники повідомили, що 2015 рік став рекордним за кількістю страт за останні 25 років (з 1989 року). Найбільшу кількість страт у минулому році здійснили Китай, Іран, Пакистан, Саудівська Аравія і США. Більшість страт відбулися в Китаї, але оприлюднена загальна статистика не включає в себе дані з КНР, оскільки дана інформація є закритою. Правозахисники припускають, що в Китаї були страчені тисячі людей. Крім КНР, 90% усіх смертних вироків були приведені в дію в Ірані, Пакистані та Саудівській Аравії.

У січні верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав владу Саудівської Аравії ввести мораторій на страту. Аль-Хусейн висловив "глибоку стурбованість" у зв'язку з різким зростанням страт в Саудівській Аравії. У 2015 році було приведено у виконання 157 смертних вироків, в 2014-му - 90, а в попередні роки - менше число.