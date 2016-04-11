Генерал: Російська авіація досі здійснює бойові вильоти в Сирії

Про це він заявив в інтерв'ю DW.

При цьому він не відповів на запитання про те, чи виконала Росія своє завдання зі звільнення Сирії від терористів.

"Сьогодні авіація застосовується. Застосовується вона по терористичних угрупованнях", - сказав Конашенков.

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За його словами, російські військові експерти беруть участь у розробці військових операцій, таких як звільнення Пальміри, міста Ель-Карьятейн та низки "інших великих населених пунктів" від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), й вчать сирійських експертів експлуатувати зброю, котру постачає Росія.

Конашенков також розповів про "дуже активну співпрацю" з американською стороною у справі мирного врегулювання в Сирії та дотримання режиму припинення вогню й щоденному обміну інформацією.