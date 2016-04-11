На півночі Франції знайшли рефрижератор з 8 біженцями, серед яких були діти

Як відзначає Le Figaro, серед знайдених біженців - семеро дітей. Усі вони перебувають у задовільному стані, пише Європейська правда.

Знайдених мігрантів було направлено до пункту прийому біженців, повідмоиил у префектурі.

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Варто зауважити, що це вже не перший подібний випадок за останній час.

Зокрема, у суботу в іншому північному департаменті Франції Ена була знайдена вантажівка-рефрижератор з 13 іранськими біженцями, серед них - 3 дітей.