На півночі Франції знайшли рефрижератор з 8 біженцями, серед яких були діти
14:42, 11 квітня 2016Світ
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У департаменті Па-Де-Кале на північному сході Франції поліція знайшла вантажівку-рефрижератор з 8 біженцями.
REUTERS
Як відзначає Le Figaro, серед знайдених біженців - семеро дітей. Усі вони перебувають у задовільному стані, пише Європейська правда.
Знайдених мігрантів було направлено до пункту прийому біженців, повідмоиил у префектурі.
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Варто зауважити, що це вже не перший подібний випадок за останній час.
Зокрема, у суботу в іншому північному департаменті Франції Ена була знайдена вантажівка-рефрижератор з 13 іранськими біженцями, серед них - 3 дітей.
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