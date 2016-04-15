Клінтон під час теледебатів закликала до військового стримування РФ

«Не в наших інтересах, якщо Росію не будуть стримувати», — вважає Клінтон. За її словами, ця необходиомсть обумовлена «агресивними діями Росії в Європі і загрозою для держав Балтії, а також ситуацією на сході України», - цитує Клінтон Росбалт.

На питання про те, що б вона зробила в разі, якби союзники США по НАТО не погодилися взяти на себе більший тягар військових витрат, Клінтон заявила, що «все одно зберегла б членство в НАТО».

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«Ми б продовжували пошук тих програм, які підтримали б союзники», — заявила вона, вказавши на необхідність «модернізації НАТО і перетворення цієї організації в альянс ХХІ століття».

Її суперник в боротьбі за висунення кандидатом на посаду президента від Демократичної партії сенатор від Вермонта Берні Сандерс також висловився за те, щоб союзники США по НАТО взяли на себе значну частку витрат у рамках альянсу.

«Ми беремо на себе 75% витрат в рамках НАТО, — нагадав він. — Я вважаю, що європейські країни повинні нести більш значний тягар військових витрат, і я б не посоромився заявити їм про це».